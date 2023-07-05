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Владимир Тарасенко сменил агентов

Россиянин является свободным агентом в НХЛ.
05 июля 2023 20:46
автор: Александр Кожевников

Российский нападающий Владимир Тарасенко сменил агентов. Об этом сообщил инсайдер Элллиотт Фридман.

«У Владимира Тарасенко появились новые представители: Джей Пи Барри и Пэт Бриссон из CAA. Это означает, что ни с одной командой сделка не заключена, но сегодня процесс перезапускается», - сообщил в своих социальных сетях Эллиотт Фридман.

Напомним, по ходу минувшей кампании россиянин был обменян из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он провёл 69 матчей, забросил 18 шайб и отдал 32 результативные передачи.

Что касается плей-офф, то на счету Тарасенко 7 матчей, 3 гола и один голевой пас.

источник: «Советский спорт»
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