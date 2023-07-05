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«Слава Богу, все это закончилось». Орлов - о переходе в «Каролину»

Россиянин определился с новой командой.
05 июля 2023 20:57
автор: Александр Шульгин

Российский защитник Дмитрий Орлов рассказал, как складывалась эпопея с его переходом в «Каролину Харрикейнз».

«Это был стрессовый месяц, не знал, где могу оказаться. Слава богу, все это закончилось. Если посмотреть рынок, было не так много команд, короткие контракты. Что касается дня, когда начался рынок, то я тогда спустился в комнату. Там сидел, смотрел телевизор, чтобы снять напряжение, ждал звонка от агента или СМС, чтобы обсудить разговор, стоит ли дальше общаться с этой командой», - приводит слова хоккеиста ТАСС.

Напомним, Орлов начинал предыдущий сезон в «Вашингтон Кэпиталз», за который отыграл 11 лет, однако перед началом плей-офф Кубка Стэнли «столичные» обменяли россиянина в «Бостон Брюинз», где он стал одним из самых результативных игроков.

1 июля Орлов вышел на рынок неограниченно свободных агентов.

источник: ТАСС
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