ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Дмитрий Орлов хотел бы видеть Сергея Федорова тренером в НХЛ

Федоров начал карьеру тренера в 2021 году.
05 июля 2023 22:51
автор: Александр Кожевников

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов выразил мнение о будущем появлении в НХЛ российских тренеров.

«Сейчас российских тренеров нет, поэтому это было бы историческое событие. Сергей Федоров выиграл два Кубка Гагарина за два года, конечно, дай бог, чтобы он оказался в НХЛ. Это было бы очень почетно», - приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Федоров начал тренерскую карьеру в 2021 году. он возглавил московский ЦСКА.

С 1990 по 2009 годы он выступал в НХЛ, трижды становясь обладателем Кубка Стэнли.

источник: «Спорт-Экспресс»
«Слава Богу, все это закончилось». Орлов - о переходе в «Каролину»
Россиянин определился с новой командой.
05.07.2023 20:57
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Владимир Тарасенко сменил агентов
Россиянин является свободным агентом в НХЛ.
05.07.2023 20:46
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Орлов заявил, что не заманивает Тарасенко в «Каролину»
Владимир сейчас не имеет на руках контракта с клубом НХЛ.
05.07.2023 20:37
Хоккей
автор: Александр Кожевников
В «Салавате Юлаеве» не планируют подписывать контракт с Хо-Сэнгом
В минувшем сезоне хоккеист сыграл лишь пять матчей.
05.07.2023 19:47
Хоккей
автор: Александр Евграфов
СКА объявил о подписании контракта с шведским вратарём
Ранее голкипер выступал за «Автомобилист».
05.07.2023 15:50
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Нападающий «Торпедо» Коваленко: Ларионов сделал переворот в российском хоккее
Хоккеист объяснил, в чём феномен наставника команды.
05.07.2023 15:11
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Автомобилист» сохранил в своём составе Никиту Трямкина
Стороны подписали новый контракт.
05.07.2023 14:51
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Трактор» представил тренерский штаб на предстоящий сезон
В минувшем сезоне челябинский клуб не смог попасть в плей-офф.
05.07.2023 13:21
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Лучший бомбардир «Металлурга» покинул клуб и вернулся в НХЛ
Ради этого шага канадский хоккеист пошёл на финансовые уступки.
05.07.2023 12:42
Хоккей
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.