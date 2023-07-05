Дмитрий Орлов хотел бы видеть Сергея Федорова тренером в НХЛ

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов выразил мнение о будущем появлении в НХЛ российских тренеров.

«Сейчас российских тренеров нет, поэтому это было бы историческое событие. Сергей Федоров выиграл два Кубка Гагарина за два года, конечно, дай бог, чтобы он оказался в НХЛ. Это было бы очень почетно», - приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Федоров начал тренерскую карьеру в 2021 году. он возглавил московский ЦСКА.

С 1990 по 2009 годы он выступал в НХЛ, трижды становясь обладателем Кубка Стэнли.