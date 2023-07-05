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Дер-Аргучинцев объяснил, почему принял решение вернуться в Россию

Ранее российский форвард присоединился к «Трактору».
05 июля 2023 23:58
автор: Глеб Шевяков

Новоиспеченный нападающий «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев высказался о своем возвращении в Россию.

Отметим, что челябинский клуб получил права на игрока в результате обмена с «Торпедо».

«Сейчас ситуация непростая. В НХЛ я принадлежу «Торонто», где очень хороший состав и сложно пробиться в основу. Поэтому принял решение вернуться в Россию. Я получал удовольствие, играя тут. Уровень команд высокий, будет интересно», – приводит слова 22-летнего хоккеиста Allhockey.ru.

Добавим, что в прошедшем сезоне Дер-Аргучинцев играл в АХЛ в составе «Торонто Марлис». Он принял участие в 55 играх, записав на свой счет 43 (14+29) очка. Также на его счету один матч за «Торонто Мейпл Лифс», в котором он не отличился результативными действиями.

источник: AllHockey.Ru
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