Самсонова не устраивает зарплата в «Торонто», хоккеист обратился в арбитраж

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов обратился в арбитраж НХЛ по поводу размера своей зарплаты.

Напомним, вратарь является ограниченно свободным агентом. Это означает, что предыдущий контракт игрока с клубом истек, однако он не имеет права вести переговоры с другими командами, а «Торонто» сделал ему квалификационное предложение, однако россиянин считает, что достоин большей зарплаты, сообщает пресс-служба профсоюза игроков лиги.

Вместе с Самсоновым в арбитраж обратился также форвард «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко.

Напомним, в минувшем сезоне Самсонов провел 42 матча, в которых пропустил 98 голов. В девяти встречах плей-офф Кубка Стэнли в ворота голкипера влетело 26 шайб.