Защитник «Баффало» Любушкин, что впервые не приедет в отпуск в Россию

Российский защитник «Баффало Сейбрз» Илья Любушкин объяснил, почему решил изменить многолетней традиции проводить отпуск на родине в России.

«Да, мы с семьей собирались ехать в Россию, но возникли вопросы по документам, из-за которых мы остались в США. Хотели очень побывать в отпуске в родной стране, но не получается пока. К тому же есть небольшие проблемы с визами и с логистикой. Решили остаться здесь, чтобы можно было спокойно готовиться к сезону. Жаль, конечно, поскольку до этого каждый год приезжали в Россию, но сейчас нет такой возможности», - приводит слова хоккеиста «Известия».

Напомним, в минувшем сезоне Любушкин провел 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 14 (2+12) очков.

«Клинки» не смогли пробиться в плей-офф Кубка Стэнли по итогам первенства.