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Чешский журналист Форейт раскритиковал экс-хоккеиста Гашека из-за его критики в сторону России

Форейт считает, что Гашеку не стоит лезть в политику.
06 июля 2023 13:49
автор: Виталий Овсянников

Популярный журналист Адам Форейт из Чехии отреагировал на слова своего соотечественника Доминика Гашека, раскритиковавшего чешское правительство за отсутствие запрета спортсменам выступать в России.

Ранее легендарный чешский голкипер заявлял о том, что правительству Чехии необходимо на законодательном уровне запретить чешским атлетам принимать участие в российских турнирах.

«Интересно то, что Гашек не хочет указывать пальцем на отдельных граждан, сознательно решивших работать в России, он предпочитает просто лишить их этого выбора», — написал Форейт в своей колонке на Extra.cz.

По мнению журналиста, в долгосрочной перспективе коллективное наказание группы людей за их безобидный выбор не придёт к хорошим последствиям. Также Форейт заявил, что стране не нужны такие политики, как Гашек, по той причине, что он не видит картину в целом и преувеличивает мелкие нюансы.

источник: Extra.cz
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