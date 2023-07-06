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Агент Тарасенко: к Владимиру имеется интерес со стороны четырёх-пяти клубов

Обладатель Кубка Стэнли — 2019 ищет новую команду.
06 июля 2023 15:46
автор: Виталий Овсянников

Джей Пи Барри, новый агент форварда Владимира Тарасенко, прокомментировал ситуацию вокруг нового контракта российского хоккеиста.

Напомним, с 2013 по 2023 год 31-летний россиянин выступал за «Сент-Луис», в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли 2019. В начале 2023 года он был обменян в «Рейнджерс».

«Пэт Бриссон и я должны значительно ускориться, созвонившись со всеми командами. Мы позвоним каждому клубу. Мы знаем, что имеется интерес со стороны четырёх-пяти команд, которые просто говорили с Владди. Мы должны выяснить все подробности переговоров. Тарасенко был близок к контракту с «Каролиной»? Я не хочу комментировать это, пока не узнаю, что именно обсуждалось, в какое время и что предлагалось. Я не могу комментировать, пока команда не позвонит мне и не расскажет, что именно произошло за последнее время», — заявил Барри в интервью The Athletic.

В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Владимир Тарасенко провёл 69 матчей, забросил 18 шайб и отдал 32 результативные передачи.

источник: The Athletic
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