Агент Тарасенко: к Владимиру имеется интерес со стороны четырёх-пяти клубов

Джей Пи Барри, новый агент форварда Владимира Тарасенко, прокомментировал ситуацию вокруг нового контракта российского хоккеиста.

Напомним, с 2013 по 2023 год 31-летний россиянин выступал за «Сент-Луис», в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли — 2019. В начале 2023 года он был обменян в «Рейнджерс».

«Пэт Бриссон и я должны значительно ускориться, созвонившись со всеми командами. Мы позвоним каждому клубу. Мы знаем, что имеется интерес со стороны четырёх-пяти команд, которые просто говорили с Владди. Мы должны выяснить все подробности переговоров. Тарасенко был близок к контракту с «Каролиной»? Я не хочу комментировать это, пока не узнаю, что именно обсуждалось, в какое время и что предлагалось. Я не могу комментировать, пока команда не позвонит мне и не расскажет, что именно произошло за последнее время», — заявил Барри в интервью The Athletic.

В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Владимир Тарасенко провёл 69 матчей, забросил 18 шайб и отдал 32 результативные передачи.