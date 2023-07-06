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Контракт Семена Варламова попал в список худших в текущем межсезонье НХЛ

Он стал единственным российским хоккеистом в этом списке.
Контракт Семена Варламова попал в список худших в текущем межсезонье НХЛ
06 июля 2023 17:30
автор: Виталий Овсянников
автор фото: NHL

Хоккейный обозреватель Скотт Максвелл, работающий на портале Daily Faceoff, опубликовал список худших контрактов в текущем межсезонье НХЛ.

В него попал 35-летний российский хоккеист Семен Варламов, выступающий за «Айлендерс» на позиции голкипера. Его текущий контракт с клубом из Нью-Йорка рассчитан на четыре года на сумму 11 млн долларов.

«Варламову сейчас 35! Давать большой срок вратарям никогда не было хорошей идеей, не говоря уже о том, что давать такие контракты голкиперам, у которых карьера близиться к завершению», — сказано в статье.

В минувшем сезоне Варламов сыграл только 23 матча за «островитян». Основным голкипером «Айлендерс» стал его соотечественник 27-летний Илья Сорокин.

Кроме Варламова, в список попали контракты Джей Ти Комфера («Детройт Ред Уингз», 5 лет, среднегодовая зарплата $ 5,1 млн), Пьера Энгвалля («Нью-Йорк Айлендерс», 7 лет, $ 3 млн), Скотт Мейфилда («Нью-Йорк Айлендерс», 7 лет, $ 3,5 млн), Радко Гудаса («Анахайм Дакс», 3 года, $ 4 млн), Алекс Киллорн («Анахайм Дакс», 4 года, $ 6,25 млн), Йоонас Корписало («Оттава Сенаторз», 5 лет, $ 4 млн).

источник: Daily Faceoff
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