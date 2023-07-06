В «Вашингтоне» оценили уровень победившего рак мозга Мирошниченко

Помощник генерального менеджера «Вашингтон Кэпиталз» Росс Махоуни остался впечатлен уровнем игры российского нападающего Ивана Мирошниченко, прибывшего в расположение клуба.

«У него хороший бросок, при этом он играет жестко. Я действительно рад за него, рад увидеть, на каком уровне он находится сейчас в хоккейном плане», - приводит слова Махоуни The Hockey News.

Напомним, в 2022 году хоккеист проходил курс лечения, борясь с лимфомой Ходжкина. После успешного лечения злокачественной опухоли он вернулся в Россиию и поиграл в КХЛ, после чего отправился покорять НХЛ.