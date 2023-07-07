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Агент Тарасенко высказался о будущей карьере российского нападающего 

В настоящий момент хоккеист находится в статусе неограниченно свободного агента. 
Агент Тарасенко высказался о будущей карьере российского нападающего 
07 июля 2023 16:56
автор: Глеб Шевяков
автор фото: НХЛ

Пэт Бриссон, новый агент форварда Владимира Тарасенко, поделился планами своего клиента относительно будущей карьеры.

Отметим, что по окончании сезона-2022/2023 россиянин стал неограниченно свободным агентом после того, как истёк его контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Мы оценивали рынок, основываясь на том, что есть у нас на руках. У нас были разговоры с Влади и его женой Яной. Мы не торопимся. Мы стараемся сами разобраться в ситуации и помочь разобраться им. Надеемся, что в ближайшее время мы примем решение», — приводит слова агента журналист Грег Вышински в своих соцсетях.

Напомним, по ходу прошедшего сезона Тарасенко перешёл в «Рейнджерс» в результате обмена с «Сент-Луис Блюз». В регулярном чемпионате НХЛ в составе «синерубашечников» он провёл 31 матч и записал на свой счёт 21 (8+13) очко. На стадии плей-офф турнира 31-летний нападающий сыграл семь встреч, в которых забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу.

источник: «Советский спорт»
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