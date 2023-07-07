Российский хоккеист Клим Костин высказался о своем обмене из «Эдмонтона» в «Детройт»

Российский форвард Клим Костин выразил мнение о своем подписанном контракте с «Детройт Ред Уингз».

Отметим, что нападающий присоединился к «крыльям» в результате обмена с «Эдмонтон Ойлерз».

«Не смогли договориться с «Эдмонтоном». Ничего страшного. Жизнь продолжается, идем дальше. Новый этап. Посмотрим, как пойдет. Будем работать. Сразу, как обмен произошел, Джейк Уолман сразу мне позвонил. Мы с ним хорошо общались в «Сент-Луисе». Он поздравил меня с обменом. Сказал, что очень рад, что очень ждет заключения контракта и ждет меня в «Детройте», — заявил новичок красно-белых на YouTube-канале «Черкас Атлант».

Добавим, что в прошедшем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Костин провел за «Эдмонт» 57 матчей, в которых набрал 21 (11+10) очков. На этапе плей-офф он принял участие в 12 играх, забросил три шайбы и отдал две результативные передачи.