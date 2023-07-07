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Стало известно, какие клубы НХЛ заинтересованы в российском форварде Тарасенко 

После завершения сезона-2022/2023 хоккеист стал неограниченно свободным агентом. 
Стало известно, какие клубы НХЛ заинтересованы в российском форварде Тарасенко 
07 июля 2023 22:46
автор: Глеб Шевяков
автор фото: НХЛ

Канадский спортивный журналист Эллиотт Фридман назвал претендентов на подписание бывшего нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимира Тарасенко.

«Я слышал, что «Сан-Хосе» проявляет интерес к Тарасенко, «Нэшвилл» также показывал заинтересованность. Мне кажется, что ещё и «Оттава» проявляла некоторый интерес в ожидании завершения сделки с Дебринкэтом. Но не думаю, что Тарасенко нашёл условия, которые хотел. Сомневаюсь, что это изменится», — заявил 52-летний репортер на подкасте 32 Thoughts.

Добавим, что по ходу прошлого сезона Тарасенко присоединился к «Рейнджерс» в результате обмена с «Сент-Луис Блюз». В регулярном чемпионате НХЛ в составе «синерубашечников» он сыграл 31 встречу и набрал 21 (8+13) очко. На этапе плей-офф лиги 31-летний игрок принял участие в семи встречах, в которых забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу.

источник: «Советский спорт»
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