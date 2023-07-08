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Задрафтованного «Филадельфией» российского хоккеиста Матвея Мичкова раскритиковали за поведение

Юный талант не слушает никого.
08 июля 2023 09:20
автор: Виталий Овсянников

40-летний американский экс-хоккеист Райан Уитни поверг критике российского игрока Матвея Мичкова за его поведение.

Напомним, что 18-летний Матвей Мичков был выбран в первом раунде под общим седьмым номером клубом «Филадельфия» на драфте НХЛ в 2023 году.

Райан Уитни заявил, что российский хоккеист не слушает никого.

«Тренеры, опытные игроки пытаются с ним разговаривать, но он просто отвечает им: «Отвалите». Хоккеист, с которым Мичков выступал в прошлом году, говорил так: «Как бы я ни старался дать ему шанс, он просто кусок дерьма». Такое поведение недопустимо», — заявил он во время хоккейного подкаста Spittin' Chiclets.

В минувшем сезоне КХЛ Мичков сыграл 27 матчей, забил 9 голов и оформил 11 ассистов.

источник: «Советский спорт»
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