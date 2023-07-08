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Клим Костин поделился впечатлениями от совместной игры с Макдэвидом

Макдэвид никогда не выигрывал Кубок Стэнли.
08 июля 2023 09:55
автор: Виталий Овсянников

24-летний российский хоккеист Клим Костин, ранее выступавший за «Эдмонтон» на позиции форварда, поделился воспоминаниями о совместной игре в одной тройке с Коннором Макдэвидом.

Напомним, что 26-летний Коннор Макдэвид является одним из лучших хоккеистов современности. Пять раз получил приз «Арт Росс Трофи».

«Что я почувствовал, когда впервые попал в одну тройку с Макдэвидом? Думал о том, как бы не облажаться! В игре с ним необходимо просто аккуратно отдать пас ему на клюшку. Ты можешь отдать ему передачу в своей зоне, он всех проедет, забьёт — а у тебя на счету ассист. С ним тяжело играть в тройке. Если у тебя есть свои лидерские качества и ты сам хочешь обыграть соперников, у тебя не получится. Как только шайба к тебе приходит, он уже рядом, и пас нужно отдать», — сказал Костин в эфире YouTube-канала «Черкас Атлант».

Напомним, что 1 июля 2023 года Клим Костин в качестве свободного агента подписал контракт с «Детройт Ред Уингз».

источник: «Советский спорт»
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