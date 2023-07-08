В Удмуртии погиб 13-летний хоккеист. Мальчик угодил под колеса мусоровоза

13-летний хоккеист Кирилл Тукмачёв погиб в результате наезда мусоровоза. Об этом сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.

Инцидент произошёл на улице Победы в селе Вавож. Водитель мусоровоза направлялся к месту сбора твёрдых коммунальных отходов и при повороте направо сбил подростка задним колесом. От полученных травм мальчик скончался на месте.

«Кирилл прожил маленькую, но светлую, бурную жизнь. Он был добрым, весёлым, голубоглазым мальчиком, который бредил хоккеем. Его глаза просто горели и сияли, когда он говорил о своём любимом виде спорта», – написал в соцсети тренер мальчика Александр Анастасин.

В МВД подчеркнули, что обстоятельства ДТП выясняются, а проведение проверки находится на контроле районного прокурора.