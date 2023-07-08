КХЛ сделала заявление о контракте вратаря Федотова с ЦСКА

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сделала заявление о статусе контракта вратаря Ивана Федотова с ЦСКА.

Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил о наличии у 26-летнего Федотова действующего контракта с клубом «Филадельфия Флайерз», о чем НХЛ проинформировала КХЛ.

«КХЛ, следуя сложившейся практике и соблюдая установленные принципы, обратилась в НХЛ для подтверждения контрактного статуса Ивана Федотова. На основании полученной от НХЛ информации и документов Лига и Клуб исходят из того, что Иван не имеет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон-2023/2024 в том смысле, который закладывался в Меморандуме о Взаимопонимании. Исходя из этого, а также учитывая проявленное лично игроком желание выступать за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге, Лига признаёт легитимным контракт Ивана Федотова с ЦСКА на сезоны-2023/2024 и 2024/2025», — говорится на официальном сайте КХЛ.

Также КХЛ зарегистрировала новый двухлетний контракт голкипера с армейским клубом.