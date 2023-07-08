ЦСКА заявил о подписании контракта с вратарем Иваном Федотовым

Хоккейный клуб ЦСКА объявил о подписании двухгодичного контракта с вратарем Иваном Федотовым после того как Континентальная хоккейная лига объявила о регистрации соглашения.

Впервые Федотов перешел в ЦСКА в мае 2021 года в результате обмена с «Трактором». В сезоне-2021/22 году в составе армейцев он стал обладателем Кубка Гагарина, а также был признан лучшим вратарем КХЛ сезона.

В плей-офф он сыграл 22 матча, одержал 16 побед, процент отраженных бросков составил 93,7%.

В составе национальной сборной на Олимпиаде в Пекине стал серебряным призером. После окончания сезона в КХЛ голкипер подписал контракт с «Филадельфией», однако не смог выехать в США. Он был задержан сотрудниками военкомата в Санкт-Петербурге и отправлен в часть для прохождения срочной службы.