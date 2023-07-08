В НХЛ сделали заявление в связи с подписанием Федотовым контракта с ЦСКА

Национальная хоккейная лига считает нарушением контрактных обязательств подписание вратарем Федотовым соглашения с ЦСКА, сообщает МатчТВ со ссылкой на заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли.

«КХЛ и ЦСКА нарушили меморандум о взаимопонимании между лигами? Если Федотов будет играть в КХЛ, это будет противоречить его существующим контрактным обязательствам с «Флайерз», — приводит слова Дэйли «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что ЦСКА подписал с 26-летним вратарём подписано двухлетнее соглашение. При этом 3 июля Дэйли сказал, что контракт Федотова с «Филадельфией Флайерз» будет действителен на сезон-2023/2024.

В мае 2022 года Федотов заключил однолетний контракт с «Филадельфией» на сезон-2022/2023, однако не смог выехать в США. Он был задержан сотрудниками военкомата в Санкт-Петербурге и отправлен в часть для прохождения срочной службы. Минувший сезон голкипер пропустил, а «Флайерз» объявил, что автоматически продлил соглашение на следующий сезон.