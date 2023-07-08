Стала известна заработная плата вратаря ЦСКА Федотова

Российский вратарь Иван Федотов, подписавший двухлетнее соглашение с ЦСКА в среднем за год будет зарабатывать 50 млн рублей, сообщает «Матч ТВ».

В мае минувшего года, после окончания сезона в Континентальной хоккейной лиге, Федотов заключил однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфией Флайерз». Но уехать в США он не успел, поскольку был задержан сотрудниками военкомата в Санкт-Петербурге и отправлен для прохождения военной службы.

Минувший сезон голкипер пропустил, а «Флайерз» объявил, что автоматически продлил соглашение на следующий сезон. НХЛ назвала заключение контракта Федотова с ЦСКА нарушением ранее достигнутых соглашений. В свою очередь, КХЛ зарегистрировала контракт голкипера и армейского клуба.