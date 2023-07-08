ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В НХЛ сообщили, что информировали КХЛ о продлении контракта Федотова с «Филадельфией»

Отношения между лигами могут быть испорчены.
В НХЛ сообщили, что информировали КХЛ о продлении контракта Федотова с «Филадельфией»
08 июля 2023 19:38
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига сообщала КХЛ о том, что контракт российского голкипера Ивана Федотова с «Филадельфией» будет действителен на следующий сезон.

«Мы подтвердили КХЛ, что действующий контракт Федотова с «Филадельфией» связывает его с командой на сезон НХЛ-2023/2024. В той мере, в какой он играет в КХЛ, это будет нарушением его действующего контракта в НХЛ.

О том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлён, мы проинформировали КХЛ вчера вечером», – приводит слова Дэйли ТАСС.

Минувший сезон голкипер пропустил, а «Флайерз» объявил, что автоматически продлил соглашение на следующий сезон. НХЛ назвала заключение контракта Федотова с ЦСКА нарушением ранее достигнутых соглашений. В свою очередь, КХЛ зарегистрировала контракт голкипера и армейского клуба.

источник: ТАСС
Стала известна заработная плата вратаря ЦСКА Федотова
Российский голкипер подписал двухлетний контракт с московским клубом.
08.07.2023 19:14
Хоккей
автор: Александр Евграфов
В НХЛ сделали заявление в связи с подписанием Федотовым контракта с ЦСКА
В НХЛ сделали заявление в связи с подписанием Федотовым контракта с ЦСКА
Лига считает, что российский вратарь нарушил соглашение.
08.07.2023 16:49
Хоккей
автор: Александр Евграфов
ЦСКА заявил о подписании контракта с вратарем Иваном Федотовым
ЦСКА заявил о подписании контракта с вратарем Иваном Федотовым
О контракте было объявлено после того, как КХЛ зарегистрировала хоккеиста.
08.07.2023 16:36
Хоккей
автор: Александр Евграфов
КХЛ сделала заявление о контракте вратаря Федотова с ЦСКА
Лига прояснила спорные моменты соглашения.
08.07.2023 16:12
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Спартак» возьмёт в аренду форварда «Вегаса»
В прошлом сезоне выступал в АХЛ.
08.07.2023 15:12
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
КХЛ зарегистрировала контракт вратаря Ивана Федотова с ЦСКА
КХЛ зарегистрировала контракт вратаря Ивана Федотова с ЦСКА
Лига решила все вопросы.
08.07.2023 14:44
Хоккей
автор: Максим Скороходов
В Удмуртии погиб 13-летний хоккеист. Мальчик угодил под колёса мусоровоза
В Удмуртии погиб 13-летний хоккеист. Мальчик угодил под колёса мусоровоза
От полученных травм спортсмен скончался на месте.
08.07.2023 12:41
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Клим Костин поделился впечатлениями от совместной игры с Макдэвидом
Макдэвид никогда не выигрывал Кубок Стэнли.
08.07.2023 09:55
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Задрафтованного «Филадельфией» российского хоккеиста Матвея Мичкова раскритиковали за поведение
Юный талант не слушает никого.
08.07.2023 09:20
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.