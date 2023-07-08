В НХЛ сообщили, что информировали КХЛ о продлении контракта Федотова с «Филадельфией»

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига сообщала КХЛ о том, что контракт российского голкипера Ивана Федотова с «Филадельфией» будет действителен на следующий сезон.

«Мы подтвердили КХЛ, что действующий контракт Федотова с «Филадельфией» связывает его с командой на сезон НХЛ-2023/2024. В той мере, в какой он играет в КХЛ, это будет нарушением его действующего контракта в НХЛ.

О том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлён, мы проинформировали КХЛ вчера вечером», – приводит слова Дэйли ТАСС.

Минувший сезон голкипер пропустил, а «Флайерз» объявил, что автоматически продлил соглашение на следующий сезон. НХЛ назвала заключение контракта Федотова с ЦСКА нарушением ранее достигнутых соглашений. В свою очередь, КХЛ зарегистрировала контракт голкипера и армейского клуба.