«Россиян надо поздравлять со сделкой!» В ЦСКА отреагировали на контракт с Федотовым

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал заключение контракта с голкипером Иваном Федотовым.

«Нас, россиян, надо поздравлять со сделкой! Я не комментирую слова Билла Дэйли. Нет смысла их комментировать. Всё ли было сделано по регламенту со стороны ЦСКА? Абсолютно. Было затребованы документы, связанные с лигой, НХЛ. Они в открытом доступе. Коллективное соглашение между профсоюзом, агентами и так далее. Всё было проработано», - приводит слова Есмантовича «Чемпионат».

Минувший сезон голкипер пропустил, а «Флайерз» объявил, что автоматически продлил соглашение на следующий сезон. НХЛ назвала заключение контракта Федотова с ЦСКА нарушением ранее достигнутых соглашений. В свою очередь, КХЛ зарегистрировала контракт голкипера и армейского клуба.