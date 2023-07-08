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«Россиян надо поздравлять со сделкой!» В ЦСКА отреагировали на контракт с Федотовым

У игрока был действующий контракт с «Филадельфией».
08 июля 2023 20:53
автор: Александр Кожевников

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал заключение контракта с голкипером Иваном Федотовым.

«Нас, россиян, надо поздравлять со сделкой! Я не комментирую слова Билла Дэйли. Нет смысла их комментировать. Всё ли было сделано по регламенту со стороны ЦСКА? Абсолютно. Было затребованы документы, связанные с лигой, НХЛ. Они в открытом доступе. Коллективное соглашение между профсоюзом, агентами и так далее. Всё было проработано», - приводит слова Есмантовича «Чемпионат».

Минувший сезон голкипер пропустил, а «Флайерз» объявил, что автоматически продлил соглашение на следующий сезон. НХЛ назвала заключение контракта Федотова с ЦСКА нарушением ранее достигнутых соглашений. В свою очередь, КХЛ зарегистрировала контракт голкипера и армейского клуба.

источник: Чемпионат.com
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