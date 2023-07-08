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НХЛ: сейчас между нами и КХЛ нет действующего соглашения о взаимопонимании

Меморандум больше не соблюадется.
08 июля 2023 22:26
автор: Александр Кожевников

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что в настоящий момент между заокеанской лигой и КХЛ нет Меморандума о взаимопонимании. По словам функционера, срок предыдущего соглашения истек.

«Насколько верна информация, что срок действия меморандума между КХЛ и НХЛ истёк? Сейчас нет действующего соглашения. Это верно», — приводит слова Дэйли «Матч ТВ».

Еще в марте 2022 года сообщалось, что Национальная хоккейная лига приостановила Меморандум. ПРи этом в НХЛ пообещали уважительно относится к контрактам в КХЛ. В Континентальной хоккейной лиге, в свою очередь, опровергли приостановку Меморандума.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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