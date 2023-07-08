НХЛ: сейчас между нами и КХЛ нет действующего соглашения о взаимопонимании

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что в настоящий момент между заокеанской лигой и КХЛ нет Меморандума о взаимопонимании. По словам функционера, срок предыдущего соглашения истек.

«Насколько верна информация, что срок действия меморандума между КХЛ и НХЛ истёк? Сейчас нет действующего соглашения. Это верно», — приводит слова Дэйли «Матч ТВ».

Еще в марте 2022 года сообщалось, что Национальная хоккейная лига приостановила Меморандум. ПРи этом в НХЛ пообещали уважительно относится к контрактам в КХЛ. В Континентальной хоккейной лиге, в свою очередь, опровергли приостановку Меморандума.