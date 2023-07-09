В КХЛ признали отсутствие меморандума с НХЛ, однако пообещали уважать контракты игроков и заявили, что случай с голкипером Иваном Федотовым всё равно стоит особняком.

«Между Лигами нет физически подписанного меморандума, при этом обе стороны по-партнёрски продолжают соблюдать и уважать контракты друг друга, обмениваться электронным письмами по рабочим вопросам и продолжают руководствоваться его нормами в своей работе.

При этом КХЛ считает, что ситуация с Иваном Федотовым не попадает под действие меморандума, так как игрок не имеет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон 2023/2024 в том смысле, который̆ заложен в документе», — приводит «Чемпионат» сообщение пресс-службы КХЛ.

Напомним, в 2022 году Федотов заключил контракт с «Филадельфией Флайерз», однако был призван в армию. Недавно демобилизовавшись, он подписал соглашение со своим прежним клубом — ЦСКА. В НХЛ заявили, что армейцы нарушили правила взаимодействия между лигами, поскольку у вратаря есть действующий контракт с «лётчиками», который был просто заморожен на время его службы, однако КХЛ зарегистрировала отношения сторон.