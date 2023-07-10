«Каролина» и «Оттава» по-прежнему заинтересованы в Тарасенко

Сегодня, 10 июля, спортивный обозреватель Брюс Гарриоч заявил, что «Каролина» и «Оттава» по-прежнему желает видеть в своем составе российского нападающего Владимира Тарасенко.

«Владимир Тарасенко продолжает общение с командами. «Каролина» и «Оттава» — в группе, которая по-прежнему заинтересована в игроке», — написал Гарриоч в своих социальных сетях.

Напомним, что 31-летний российский хоккеист выступал за «Сент-Луис» с 2013 по 2023 годы. В середине сезона-2022/23 он был обменян в «Рейнджерс». По итогам минувшего сезона НХЛ он провел 69 матчей в регулярном чемпионате, забил 18 голов и оформил 32 ассиста.