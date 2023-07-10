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Лучший снайпер АХЛ минувшего сезона стал игроком «Сибири»

Ранее хоккеист расторг контракт с «Айлендерс».
10 июля 2023 12:20
автор: Александр Поволоцкий

«Сибирь» подписала соглашение с канадским нападающим Энди Андреоффом.

Как сообщает пресс-служба клуба из Новосибирска, с 32-летним хоккеистом заключен контракт до конца сезона-2023/2024. У Андреоффа оставался еще один год соглашения с «Айлендерс».

Отметим, что в минувшем сезоне АХЛ Энди получил приз «Уилли Маршалл Эворд». Нападающий стал лучшим снайпером лиги по итогам регулярного чемпионата. Андреофф в 69 матчах записал себе в актив 65 очков (37+28).

За «Нью-Йорк Айлендерс» центрфорвард сыграл три встречи, где отметился одной голевой передачей.

Всего Энди провел в НХЛ 189 матчей, в которых набрал 28 (15+13) очков.

источник: ХК «Сибирь»
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