ФХР неоднозначно оценила ситуацию с вратарем Иваном Федотовым

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала заявления о ситуации с контрактами вратаря Ивана Федотова с «Филадельфией» и ЦСКА.

«Вратарь Иван Федотов заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» в апреле 2022 года. К исполнению своих контрактных обязательств он не приступил, так как проходил срочную службу в рядах Вооруженных Сил РФ.

По окончании военной службы, летом 2023 года, Федотов подписал контракт с ХК ЦСКА. Новый договор был зарегистрирован в базе Центрального информационного бюро Континентальной хоккейной лиги.

Федерация хоккея России оценивает ситуацию как неоднозначную, требующего детального анализа и законного разрешения, считает необходимым получить из НХЛ официальную информацию о контрактном статусе Федотова — и только после консультаций с ИИХФ принимать решение о возможности участия хоккеиста в Чемпионате КХЛ.

ФХР как член Международной федерации хоккея будет настаивать на строгом соблюдении Континентальной хоккейной лигой правил международных переходов ИИХФ, так как нарушение регламентов и правил может привести к негативным последствиям для российского хоккея», - говорится в заявлении, опубликованным на официальном сайте ФХР.

В НХЛ заявили, что «армейцы» нарушили правила взаимодействия между лигами, поскольку у вратаря есть действующий контракт с «лётчиками», который был просто заморожен на время его службы, однако КХЛ зарегистрировала отношения ЦСКА и Федотова.

В КХЛ заявили, что у Федотова нет действующего контракта согласно меморандуму между Лигами.

Сам меморандум перестал действовать по решению НХЛ в марте 2022 года.