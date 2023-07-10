IIHF не получала запросов из-за нового контракта вратаря Федотова с ЦСКА

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что в организацию не посылали запросы по поводу ситуации с вратарем Иваном Федотовым.

«IIHF не получала никаких запросов по трансферной карте Федотова», - приводит «Матч ТВ» слова Тардифа.

Напомним, что Федотов подписал новый контракт с ЦСКА, имея замороженное из-за прохождения срочной службы в армии соглашение с «Филадельфией Флайерз».

Федерация хоккея России (ФХР) заявила, что примет решение о возможности игры Федотова в КХЛ после получения документов из НХЛ и консультации с IIHF.