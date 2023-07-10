ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Трактор» объявил о расторжении контракта с нападающим Стасем по инициативе клуба

Хоккеист выступал в КХЛ за четыре клуба.
10 июля 2023 15:35
автор: Александр Поволоцкий

«Трактора» объявила об уходе из команды нападающего Андрея Стася.

Как сообщает пресс-служба клуба из Челябинска, «черно-белые» расторгли контракт с 34-летним хоккеистом по решению руководства.

«Трактор» поблагодарил белорусского форварда за высокий профессионализм и самоотдачу.

Отметим, что Андрей выступал за челябинский клуб с сезона 2021/2022. Всего за «Трактор» Стась провел 100 матчей, в которых набрал 18 (9+9) очков.

Ранее нападающий выступал в КХЛ за ЦСКА, «Нефтехимик» и «Авангард».

источник: ХК «Трактор»
Российский хоккеист Клим Костин рассказал о депрессии в США: много пролил слез
24-летнему форварду приходилось трудно.
10.07.2023 15:28
Хоккей
автор: Максим Скороходов
IIHF не получала запросов из-за нового контракта вратаря Федотова с ЦСКА
Федерация хоккея России взяла вопрос под контроль.
10.07.2023 15:02
Хоккей
автор: Максим Скороходов
ФХР неоднозначно оценила ситуацию с вратарем Иваном Федотовым
ФХР неоднозначно оценила ситуацию с вратарем Иваном Федотовым
Организация выпустила заявление.
10.07.2023 12:36
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Лучший снайпер АХЛ минувшего сезона стал игроком «Сибири»
Ранее хоккеист расторг контракт с «Айлендерс».
10.07.2023 12:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Каролина» и «Оттава» по-прежнему заинтересованы в Тарасенко
В 2019 году он выиграл Кубок Стэнли.
10.07.2023 10:37
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
В КХЛ признали отсутствие меморандума с НХЛ, однако пообещали уважать контракты игроков
В КХЛ признали отсутствие меморандума с НХЛ, однако пообещали уважать контракты игроков
Голкипер Иван Федотов снова угодил в скандальную ситуацию.
09.07.2023 10:29
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Вратарь минского «Динамо» Колосов подписал контракт с клубом НХЛ
Вратарь минского «Динамо» Колосов подписал контракт с клубом НХЛ
Игрок был выбран еще на драфте 2021 года.
09.07.2023 08:36
Хоккей
автор: Александр Шульгин
НХЛ: сейчас между нами и КХЛ нет действующего соглашения о взаимопонимании
Меморандум больше не соблюдается.
08.07.2023 22:26
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Россиян надо поздравлять со сделкой!» В ЦСКА отреагировали на контракт с Федотовым
У игрока был действующий контракт с «Филадельфией».
08.07.2023 20:53
Хоккей
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.