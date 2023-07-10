«Трактор» объявил о расторжении контракта с нападающим Стасем по инициативе клуба

«Трактора» объявила об уходе из команды нападающего Андрея Стася.

Как сообщает пресс-служба клуба из Челябинска, «черно-белые» расторгли контракт с 34-летним хоккеистом по решению руководства.

«Трактор» поблагодарил белорусского форварда за высокий профессионализм и самоотдачу.

Отметим, что Андрей выступал за челябинский клуб с сезона 2021/2022. Всего за «Трактор» Стась провел 100 матчей, в которых набрал 18 (9+9) очков.

Ранее нападающий выступал в КХЛ за ЦСКА, «Нефтехимик» и «Авангард».