Российский хоккеист Клим Костин рассказал о депрессии в США: много пролил слез

Российский нападающий «Детройта» Клим Костин рассказал о трудностях, которые его поджидали в первый год карьеры в США.

Сезоны-2017/18 и 2018/19 нападающий играл в фарм-клубе «Сент-Луиса» «Сан-Антонио Рэмпэйдж».

«Когда приехал на сезон в Сан-Антонио, уже снял розовые очки, и наступили серые будни. Без знания языка депрессовал, много пролил слез. Думаю, каждому надо через это пройти, так закалялся характер», - приводит Sports.ru слова Костина.

Впоследствии Клим провел 46 матчей за «Сент-Луис Блюз», в которых набрал 11 (5+6) очков.

Из «Сент-Луиса» Костин перешел в «Эдмонтон», после чего в 2023 году стал игроком «Детройта».