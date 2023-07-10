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«Спартак» арендовал россиянина у обладателя Кубка Стэнли

Стороны согласовали детали арендного соглашения.
«Спартак» арендовал россиянина у обладателя Кубка Стэнли
10 июля 2023 16:37
автор: Александр Евграфов
автор фото: ХК "Вегас Голден Найтс"

Российский форвард Иван Морозов, играющий за обладателей Кубка Стэнли клуб «Вегас Голден Найтс», проведет следующий сезон в составе московского «Спартака», сообщает Telegram-канал красно-белых.

Арендное соглашение 23-летнего нападающего рассчитано до конца нового сезона.

Ранее Морозов выступал в КХЛ за «Югру» из Ханты-Мансийска, петербургский СКА и «Сочи». На его счету 126 матчей в лиге, в которых он забросил 25 шайб и отдал 34 голевые передачи.

Нападающий является бронзовым и серебряным призером молодежных чемпионатов мира 2019 и 2020 годов соответственно в составе сборной России. Минувший сезон Морозов провел в Американской хоккейной лиге в составе фарм-клуба «Вегаса» - «Хендерсон». Он сыграл 58 матчей и набрал 17 (6+11) очков.

источник: ХК «Спартак»
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