В ЦСКА уверены, что Федотов будет играть в КХЛ, несмотря на заявление ФХР

Член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов заявил, что в организации спокойно отнеслись к заявлению Федерации хоккея России (ФХР).

В нем ФХР предупредила, что может запретить Федотову играть в КХЛ после консультации с Международной федерацией хоккея (IIHF).

«Удивлен ли, что ФХР просит консультации у ИИХФ? Я не удивлен. Идет естественный процесс. Все идет по плану. Я думаю, что президент Есмантович в курсе дела и будет эти вопросы решать. Я знал, что НХЛ будет вставлять палки в колеса. Они считают, что они правы, мы считаем, что мы. Игорь Вячеславович доказал, что мы правы. Все будет нормально», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Михайлова.

Напомним, что Федотов подписал новый контракт с ЦСКА, имея замороженное из-за прохождения срочной службы в армии соглашение с «Филадельфией Флайерз».