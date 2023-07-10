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В матчах Континентальной хоккейной лиги введено новое правило взятия ворот

Изменения коснулись и штрафов для игроков.
10 июля 2023 17:48
автор: Александр Евграфов

Континентальная хоккейная лига накануне нового сезона изменила ряд правил, сообщается на сайте турнира.

В частности, изменено одно из правил взятия ворот. С нового сезона голы будут засчитаны, если шайба заброшена в ворота, сдвинутые атакующим игроком в результате воздействия на него со стороны защищающегося игрока.

С сезона-2023/24 игрокам будет запрещено держать шайбу в трапеции за своими воротами больше трех секунд. Данное правило уже опробовано в матчах Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в прошедшем сезоне. При первом подобном нарушении игру остановят, а команду предупредят. Вбрасывание будет произведено в зоне команды, нарушившей правила, а в последующих случаях последует двухминутный штраф.

Также команды будут штрафовать, если игрок команды-противника получит травму из-за незакрытой калитки скамейки запасных. Убран пункт о наложении 10-минутного дисциплинарного штрафа за снятие элементов экипировки в случае, если соперник отказывается от драки.

Лига расширила возможности арбитров при просмотре видеоповторов для подтверждения решений о наложении больших штрафов. Теперь судьи смогут накладывать дополнительные штрафы, если во время просмотра было обнаружено другое нарушение. Также судьи получат право накладывать пятиминутные штрафы в нарушениях, где предусмотрен штраф в две минуты или «5+20».

Регулярный чемпионат сезона-2023/24 стартует 1 сентября матчем между ЦСКА и казанским «Ак Барсом» в Москве.

источник: КХЛ
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