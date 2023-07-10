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Хоккейный клуб «Лада» обновил свой логотип и талисман

Тольяттинская команда спустя пять лет вернулась в КХЛ
Хоккейный клуб «Лада» обновил свой логотип и талисман
10 июля 2023 22:50
автор: Александр Евграфов
автор фото: ХК «Лада»

Хоккейный клуб «Лада» в своем Telegram-канале представил обновленный логотип команды и ее талисман.

«В честь возвращения «Лады» в КХЛ принято решение внести несколько новшеств в визуальный стиль клуба. Представлен также обновленный логотип нашего талисмана – филина, ставшего еще более брутальным, мощным, бесстрашным и грозным для соперником», - говорится в сообщении.

«Лада» впервые за пять лет вернулась в Континентальную хоккейную лигу, и будет выступать в Восточной конференции. Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.

источник: ХК «Лада»
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