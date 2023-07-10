Хоккейный клуб «Лада» обновил свой логотип и талисман

Хоккейный клуб «Лада» в своем Telegram-канале представил обновленный логотип команды и ее талисман.

«В честь возвращения «Лады» в КХЛ принято решение внести несколько новшеств в визуальный стиль клуба. Представлен также обновленный логотип нашего талисмана – филина, ставшего еще более брутальным, мощным, бесстрашным и грозным для соперником», - говорится в сообщении.

«Лада» впервые за пять лет вернулась в Континентальную хоккейную лигу, и будет выступать в Восточной конференции. Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.