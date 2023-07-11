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В Финляндии высказались относительно подписания контрактов из игроками из КХЛ

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.
11 июля 2023 12:35
автор: Александр Поволоцкий

Руководство СМ-Лииги рассказал о ситуации с хоккеистами из КХЛ.

Отметим, что в минувшем сезоне единственным представителем Финляндии в Континентальной хоккейной лиги был нападающий «Трактора» Теэму Пулккинен.

«В СМ-Лииге у нас нeт отдельного руководства по приобрeтению хоккеистов, игравших в КХЛ. Каждый клуб сам определяет договорныe отношения. Теэму Пулккинен? Я нe хочу занимать позицию по конкрeтному человеку. Однако я бы всерьeз задумался, если бы финские клубы заключали контрaкты с игроками из КХЛ», — цитирует генерального директора СМ-Лииги Микко Пулккинен Iltalehti.

Сезон в КХЛ стартует матчем за Кубок Открытия между московским ЦСКА и казанским «Ак Барсом».

источник: Iltalehti.fi
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