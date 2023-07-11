Анисин продолжит карьеру в новом клубе ВХЛ

Обладатель Кубка Гагарина-2012 в составе московского «Динамо» Михаил Анисин нашел новый клуб.

Как сообщает пресс-служба ВХЛ, 35-летний нападающий подписал просмотровый контракт с «Норильском». Клуб дебютирует в лиге.

«Будем смотреть, как Анисин себя покажет. На сборы он приехал, тренируется вместе со всеми. Ещё рано делать какие-то выводы», — заявил гендиректор «Норильска» Евгений Никитин.

Отметим, что минувший сезон Анисин провел в жлобинском «Металлурге» . Михаил сыграл в 20 матчах, набрав 17 (9+8) очков.