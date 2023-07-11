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«Пропаганда на Западе рушится». Фетисов — о желании Лайпсика получить российское гражданство

Хоккеист выступает в Континентальной хоккейной лиге с 2020 года.
11 июля 2023 15:17
автор: Александр Поволоцкий

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение форварда СКА Брендана Лайпсика, который хочет принять гражданство России.

Ранее стало известно, что канадский хоккеист написал письмо президенту РФ Владимиру Путину.

«Для Росcии это очень хорошая тенденция. Для политичеcкой ситуации нам выгодно, когда иноcтранцы из США и Канады получают российский паcпорт по собственному желанию. Это говорит о том, что пропaганда на Западе рушится, когдa люди приезжают в Россию и видят прaвду. Лайпсику желаю только удaчи и дальнейшего развития уже как грaжданину России. Надеюсь, у него будут послeдователи», цитирует Фетисова Sport24.ru.

Ранее канадец играл за ЦСКА и магнитогорский «Металлург». В прошедшем сезоне Лайпсик провел 76 матчей, в которых набрал 55 (13+42) очков.

источник: Sport24.ru
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