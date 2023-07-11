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«Нефтехимик» подписал обладателя Кубка Гагарина

Соглашение рассчитано на один год.
11 июля 2023 17:51
автор: Александр Евграфов

Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов перейдет в состав «Нефтехимика», сообщается на официальном сайте нижнекамского клуба.

Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на один год.

Якупов является воспитанником «Нефтехимика». Предыдущим клубом форварда был «Авангард», за который он выступал с октября 2020 по июнь 2023 года.

В его активе 105 матчей за омский клуб, 23 заброшенные шайбы и 30 голевых передач.

В 2021 году Якупов стал вместе с клубом обладателем Кубка Гагарина.

В 2012 году нападающий был выбран «Эдмонтон Ойлерз» под общим первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

источник: ХК «Нефтехимик»
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