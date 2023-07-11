Финалист Кубка Стэнли Гурьянов стал игроком «Нэшвилла»

Нападающий Денис Гурьянов продолжит карьеру в «Нэшвилл Предаторз», сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Хоккеист подписал однолетнее соглашение с командой, зарплата 26-летнего форварда составит 850 тысяч долларов.

В прошлом сезоне россиянин играл за «Даллас» и «Монреаль». Провел 66 матчей, забросил 7 шайб и отдал 10 результативных передач.

Всего за карьеру Гурьянов провел 280 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 111 (51+60) очков. Также на его счету 32 игры в плей-офф Кубка Стэнли. В 2020 году он помог «Далласу» добраться до финала, набрав 17 (9+8) очков в 27 матчах.