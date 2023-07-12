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Генпрокуратура Казахстана требует проведения комплексной проверки «Барыса»

Правоохранительные органы проверят факты массового нарушения законодательства Республики Казахстан.
12 июля 2023 16:52
автор: Степан Шереметьев

Стало известно, что в генеральной прокуратуре и Министерстве внутренних дел Республики Казахстан рассмотрели петицию болельщиков с требованием отставки тренерского штаба и руководства «Барыса».

Как сообщает «Шайба.kz», генпрокуратура потребовала от МВД провести комплексную и полную проверку клуба и предоставить ей результаты.

В итоге правоохранительные органы проверят факты массового нарушения законодательства Республики Казахстан о гражданстве, когда натурализованным легионерам выдавались казахстанские паспорта, а те не выходили из предыдущего гражданства, тем самым грубо нарушая конституцию страны.

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