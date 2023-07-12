Нападающий московского «Динамо» Кодола перешел в минское

Нападающий московского «Динамо» Владислав Кодола был обменян в минское «Динамо», сообщает пресс-служба московского клуба.
Ранее Кодоле было сделано квалификационное предложение, которое хоккеист не принял. В результате денежной сделки права на хоккеиста переходят минской команде.
Подписанный контракт с минским «Динамо» рассчитан на два года.
В минувшем сезоне Кодола в составе московского «Динамо» провел 53 игры в регулярном чемпионате, забросил 6 шайб и отдал 14 результативных передач, в плей-офф — 3 игры, 1 результативная передача.
Всего в карьере в КХЛ у него 295 игр и 116 (43+73) очков.
источник: ХК «Динамо» (Москва)