ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Нападающий московского «Динамо» Кодола перешел в минское

Ранее хоккеист отклонил квалификационное предложение москвичей.
12 июля 2023 17:52
автор: Александр Евграфов

Нападающий московского «Динамо» Владислав Кодола был обменян в минское «Динамо», сообщает пресс-служба московского клуба.

Ранее Кодоле было сделано квалификационное предложение, которое хоккеист не принял. В результате денежной сделки права на хоккеиста переходят минской команде.

Подписанный контракт с минским «Динамо» рассчитан на два года.

В минувшем сезоне Кодола в составе московского «Динамо» провел 53 игры в регулярном чемпионате, забросил 6 шайб и отдал 14 результативных передач, в плей-офф — 3 игры, 1 результативная передача.

Всего в карьере в КХЛ у него 295 игр и 116 (43+73) очков.

источник: ХК «Динамо» (Москва)
Бывший российский хоккеист получает угрозы по телефону 
Игрок выступал в КХЛ на протяжении 18 лет.
12.07.2023 18:03
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Генпрокуратура Казахстана требует проведения комплексной проверки «Барыса»
Правоохранительные органы проверят факты массового нарушения законодательства Республики Казахстан.
12.07.2023 16:52
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Финалист Кубка Стэнли Гурьянов стал игроком «Нэшвилла»
Ранее хоккеист играл за «Даллас».
11.07.2023 22:32
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Нефтехимик» подписал обладателя Кубка Гагарина
Соглашение рассчитано на один год.
11.07.2023 17:51
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Нападающий «Ванкувера» Подколзин стал отцом (фото)
Жена хоккеиста родила дочку.
11.07.2023 17:17
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Пропаганда на Западе рушится». Фетисов — о желании Лайпсика получить российское гражданство
Хоккеист выступает в Континентальной хоккейной лиге с 2020 года.
11.07.2023 15:17
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Анисин продолжит карьеру в новом клубе ВХЛ
За всю профессиональную карьеру хоккеист сменил 20 команд.
11.07.2023 14:40
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
В Финляндии высказались относительно подписания контрактов игроками из КХЛ
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.
11.07.2023 12:35
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Канадский хоккеист попросил Путина предоставить ему российское гражданство
Канадский хоккеист попросил Путина предоставить ему российское гражданство
Соответствующее письмо направлено главе государства.
11.07.2023 12:08
Хоккей
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.