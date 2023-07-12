Нападающий московского «Динамо» Кодола перешел в минское

Нападающий московского «Динамо» Владислав Кодола был обменян в минское «Динамо», сообщает пресс-служба московского клуба.

Ранее Кодоле было сделано квалификационное предложение, которое хоккеист не принял. В результате денежной сделки права на хоккеиста переходят минской команде.

Подписанный контракт с минским «Динамо» рассчитан на два года.

В минувшем сезоне Кодола в составе московского «Динамо» провел 53 игры в регулярном чемпионате, забросил 6 шайб и отдал 14 результативных передач, в плей-офф — 3 игры, 1 результативная передача.

Всего в карьере в КХЛ у него 295 игр и 116 (43+73) очков.