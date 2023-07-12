ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Бывший российский хоккеист получает угрозы по телефону 

Игрок выступал в КХЛ на протяжении 18 лет.
12 июля 2023 18:03
автор: Глеб Шевяков

Бывший российский защитник ЦСКА Сергей Гимаев-младший получает телефонные угрозы. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Как утверждает источник, маме 39-летнего экс-хоккеиста позвонил неизвестный с требованием, чтобы Сергей перезвонил ему. Сообщается, что в случае отказа человек дал обещание убить обоих с помощью топора. После этого инцидента мать Гимаева обратилась в полицию.

Добавим, что Гимаев-младший за свою карьеру играл за ЦСКА, «Динамо», «Северсталь», «Барыс», «Салават Юлаев», «Сибирь», «Витязь», рижское «Динамо» и «Куньлунь». В настоящее время он работает на телевидении хоккейным экспертом.

источник: Телеграм-канал 112
Нападающий московского «Динамо» Кодола перешел в минское
Ранее хоккеист отклонил квалификационное предложение москвичей.
12.07.2023 17:52
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Генпрокуратура Казахстана требует проведения комплексной проверки «Барыса»
Правоохранительные органы проверят факты массового нарушения законодательства Республики Казахстан.
12.07.2023 16:52
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Финалист Кубка Стэнли Гурьянов стал игроком «Нэшвилла»
Ранее хоккеист играл за «Даллас».
11.07.2023 22:32
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Нефтехимик» подписал обладателя Кубка Гагарина
Соглашение рассчитано на один год.
11.07.2023 17:51
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Нападающий «Ванкувера» Подколзин стал отцом (фото)
Жена хоккеиста родила дочку.
11.07.2023 17:17
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Пропаганда на Западе рушится». Фетисов — о желании Лайпсика получить российское гражданство
Хоккеист выступает в Континентальной хоккейной лиге с 2020 года.
11.07.2023 15:17
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Анисин продолжит карьеру в новом клубе ВХЛ
За всю профессиональную карьеру хоккеист сменил 20 команд.
11.07.2023 14:40
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
В Финляндии высказались относительно подписания контрактов игроками из КХЛ
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.
11.07.2023 12:35
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Канадский хоккеист попросил Путина предоставить ему российское гражданство
Канадский хоккеист попросил Путина предоставить ему российское гражданство
Соответствующее письмо направлено главе государства.
11.07.2023 12:08
Хоккей
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.