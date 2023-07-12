Бывший российский хоккеист получает угрозы по телефону 

Бывший российский защитник ЦСКА Сергей Гимаев-младший получает телефонные угрозы. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Как утверждает источник, маме 39-летнего экс-хоккеиста позвонил неизвестный с требованием, чтобы Сергей перезвонил ему. Сообщается, что в случае отказа человек дал обещание убить обоих с помощью топора. После этого инцидента мать Гимаева обратилась в полицию.

Добавим, что Гимаев-младший за свою карьеру играл за ЦСКА, «Динамо», «Северсталь», «Барыс», «Салават Юлаев», «Сибирь», «Витязь», рижское «Динамо» и «Куньлунь». В настоящее время он работает на телевидении хоккейным экспертом.