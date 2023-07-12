Гимаев прокомментировал телефонные угрозы в свой адрес

Бывший российский защитник ряда клубов Континентальной хоккейной лиги Сергей Гимаев-младший прокомментировал телефонные угрозы, которые он получил по телефону.

«Это были телефонные мошенники. Распространённое явление в наше время. Они мне позвонили, начали угрожать, пытались развести меня на деньги. Я их просто заблокировал. Тогда они начали звонить моей маме. Она как олдскульный человек сообщила участковому, тот составил протокол. Я сразу сказал: «Мама, это шарлатаны, просто их блокируй». Конечно, эта история вызвала резонанс, мне многие позвонили, спасибо за поддержку. Я надеюсь, этот опыт кому‑то поможет — не попадайтесь на такой телефонный развод», — сказал Гимаев в интервью «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что хоккеист и его мать получал угрозы убийства от неизвестного. После инцидента мать Гимаева обратилась в полицию.

Добавим, что Гимаев-младший за свою карьеру играл за ЦСКА, «Динамо», «Северсталь», «Барыс», «Салават Юлаев», «Сибирь», «Витязь», рижское «Динамо» и «Куньлунь». В настоящее время он работает на телевидении хоккейным экспертом.