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Гимаев прокомментировал телефонные угрозы в свой адрес

Экс-защитник клубов КХЛ объяснил происходившее.
12 июля 2023 19:29
автор: Александр Евграфов

Бывший российский защитник ряда клубов Континентальной хоккейной лиги Сергей Гимаев-младший прокомментировал телефонные угрозы, которые он получил по телефону.

«Это были телефонные мошенники. Распространённое явление в наше время. Они мне позвонили, начали угрожать, пытались развести меня на деньги. Я их просто заблокировал. Тогда они начали звонить моей маме. Она как олдскульный человек сообщила участковому, тот составил протокол. Я сразу сказал: «Мама, это шарлатаны, просто их блокируй». Конечно, эта история вызвала резонанс, мне многие позвонили, спасибо за поддержку. Я надеюсь, этот опыт кому‑то поможет — не попадайтесь на такой телефонный развод», — сказал Гимаев в интервью «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что хоккеист и его мать получал угрозы убийства от неизвестного. После инцидента мать Гимаева обратилась в полицию.

Добавим, что Гимаев-младший за свою карьеру играл за ЦСКА, «Динамо», «Северсталь», «Барыс», «Салават Юлаев», «Сибирь», «Витязь», рижское «Динамо» и «Куньлунь». В настоящее время он работает на телевидении хоккейным экспертом.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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