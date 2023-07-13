Нападающий «Ак Барса» Яшкин рассказал о совместном отдыхе с Овечкиным в Турции

30-летний чешский форвард Дмитрий Яшкин, выступающий за казанский «Ак Барс», поделился воспоминаниями о совместном отдыхе с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным в Турции.

«В 2021 году мы впервые поехали в Турцию с Овечкиным. Теперь решили съездить в Бодрум, и нам очень понравилось. Типичный день на отдыхе с Овечкиным? Это зависит от обстоятельств. Когда мы приезжали в прошлый раз, проходил футбольный чемпионат Европы. Очень часто мы смотрели матчи, и жены были не очень довольны. Нам многое есть обсудить, в карты поиграть. Бывало, в отеле мы находили детские игры, и в них развлекались. Кто‑то ведь с детьми приезжал», — сказал Яшкин в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что с 2013 по 2018 годы Яшкин выступал за клуб НХЛ «Сент-Луис». В сезоне-2018/19 он был одноклубником Овечкина в «Вашингтоне». В 2022 году Яшкин окончательно вернулся в КХЛ. Провел один сезон в СКА, а в июне текущего года подписал трехлетнее соглашение с «Ак Барсом».