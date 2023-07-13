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Гимаев возглавил Департамент КХЛ по взаимодействию с игроками

Специалист завершил карьеру игрока в 2021 году.
13 июля 2023 14:30
автор: Александр Поволоцкий

Континентальная хоккейная лига объявила о создании Департамент по взаимодействию с игроками клубов.

Отмечается, что он будет заниматься решением ряда вопросов: медицинское обеспечение, работа со СМИ, выполнение контракта и другие бытовые проблемы.

Возглавит департамент бывший хоккеист и эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев-младший.

«Алексей Морозoв связался со мной и предлoжил эту должность, все рассказал, какие цели и зaдачи стоят. Мне эта работа интереснa, я 13 лет играл в КХЛ, последние двa года работал на телевидении, и всe это время был в постоянном общeнии с игроками», – сказал бывший хоккеист и эксперт «Матч ТВ».

Добавим, что Гимаев провёл в КХЛ 600 матчей, в которых набрал 59 (15+44) очков.

источник: КХЛ
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