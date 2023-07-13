Динар Хафизуллин перейдет в «Салават Юлаев»

34-летний российский хоккеист Динар Хафизуллин, выступавший за «Ак Барс» на позиции защитника, в ближайшее время подпишет соглашение с «Салаватом Юлаевым».

Об этом сегодня, 13 июля, сообщает издание «Чемпионат».

Согласно данным источника, контракт будет подписан на один год. После окончания предыдущего сезона защитник расторг соглашение с «Ак Барсом» по обоюдному согласию.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Динар Хафизуллин сыграл 41 матч за казанский клуб. Отметился 10 ассистами и получил показатель полезности «+4».

В общей сложности в матчах КХЛ он провел 674 встречи, в которых забил 39 голов и оформил 136 ассистов. Дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе СКА.