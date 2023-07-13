ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Представлена форма СКА на следующий сезон (фото)

Сразу несколько комплектов.
13 июля 2023 16:44
автор: Максим Скороходов

Главный тренер СКА Роман Ротенберг представил в телеграм-канале комплекты формы команды на следующий сезон.

Отмечается, что некоторая форма приурочена к памятным датам, таким как завоевание клубом второй бронзы чемпионата СССР, годовщина блокады Ленинграда или День защитника Отечества.

«В грядущем сезоне мы обязательно продолжим клубную традицию выступать в альтернативных игровых свитерах в памятные и важные даты!» — написал Ротенберг.

Напомним, в предыдущем сезоне СКА дошёл до финала Западной конференции, где уступил в серии ЦСКА (2-4).

источник: «Советский спорт»
Генменеджер «Амура» отреагировал на слухи об отказе оплачивать операцию Николишина
Хоккеист может продолжить карьеру в «Авангарде».
13.07.2023 17:10
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
В КХЛ ввели новое правило игры в большинстве
В лиге продолжают работать в направлении повышения зрелищности.
13.07.2023 16:51
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Лада» заключила контракты с Попугаевым и еще тремя игроками системы СКА
Клуб из Тольятти вернулся в КХЛ.
13.07.2023 16:50
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Трактор» подписал контракт с Поповым
Игрок является воспитанником тюменского хоккея.
13.07.2023 15:38
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Динар Хафизуллин перейдёт в «Салават Юлаев»
В составе СКА он дважды выигрывал Кубок Гагарина.
13.07.2023 15:28
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Гимаев возглавил Департамент КХЛ по взаимодействию с игроками
Специалист завершил карьеру игрока в 2021 году.
13.07.2023 14:30
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Лада» арендовала у «Сочи» нападающего Стальнова
Тольяттинский клуб вернулся в КХЛ.
13.07.2023 14:15
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Форвард «Каролины» Пашин проведёт следующий сезон в «Спартаке»
Хоккеист был выбран на драфте 2020 года под общим 199-м номером.
13.07.2023 13:34
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Ак Барс» расторг контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Хафизуллиным
Хоккеист является воспитанником казанского клуба.
13.07.2023 12:47
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.