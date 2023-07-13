Представлена форма СКА на следующий сезон (фото)

Главный тренер СКА Роман Ротенберг представил в телеграм-канале комплекты формы команды на следующий сезон.

Отмечается, что некоторая форма приурочена к памятным датам, таким как завоевание клубом второй бронзы чемпионата СССР, годовщина блокады Ленинграда или День защитника Отечества.

«В грядущем сезоне мы обязательно продолжим клубную традицию выступать в альтернативных игровых свитерах в памятные и важные даты!» — написал Ротенберг.

Напомним, в предыдущем сезоне СКА дошёл до финала Западной конференции, где уступил в серии ЦСКА (2-4).