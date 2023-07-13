«Лада» заключила контракты с Попугаевым и еще тремя игроками системы СКА

«Лада» заключила контракты с хоккеистами, на которых получила права в результате обмена со СКА.

Как сообщает пресс-служба клуба из Тольятти, соглашения подписаны с защитниками Григорием Грязновым, Евгением Калабушкиным, Павлом Колтыгиным, а также с форвардом Никитой Попугаевым.

Напомним, в рамках сделки с клубом из Санкт-Петербурга «Лада» получила права на девятерых игроков.

Добавим, что Попугаев начинал минувший сезон в «Сочи», а затем стал игроком СКА. Всего Никита провёл 55 матчей и заработал 18 (9+9) очков.

Соглашение с нападающим носит односторонний характер и рассчитано на два сезона.