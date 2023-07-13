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Генменеджер «Амура» отреагировал на слухи об отказе оплачивать операцию Николишина

Хоккеист может продолжить карьеру в «Авангарде».
13 июля 2023 17:10
автор: Александр Поволоцкий

Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило отреагировал на информацию относительно форварда Ивана Николишина.

Ранее в СМИ сообщалось, что клуб отказался оплачивать 27-летнему хоккеисту операцию в Германии.

«Клуб не имел никакого права и возможности оплатить операцию Ивана в Германии. Мы предложили оплатить её в любой российской клинике на выбор игрока. Он принял решение ехать за границу и оформил письменный отказ от любых претензий к клубу по этому поводу. Документ лежит в нашем архиве», — цитирует Покотило пресс-служба «Амура».

Добавим, что Николишин в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром хабаровского клуба, набрав 42 (17+25) очка.

источник: ХК «Амур»
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