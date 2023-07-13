Канадское издание прокомментировало возможный переход Тарасенко в «Вашингтон»

Сегодня, 13 июля, портал The Hockey Writers опубликовал материал о возможном переходе российского нападающего Владимира Тарасенко в «Вашингтон».

Автор статьи Джесси Курвиль-Линч считает, что подписание 31-летнего форварда сделает «столичных» претендентом на победу в Кубке Стэнли.

«У «Кэпиталз» будет одна из самых опасных атакующих команд на Востоке, если они смогут привлечь Тарасенко. У них уже есть серьёзные игроки в атаке, такие как Алекс Овечкин, Том Уилсон и Евгений Кузнецов, и это лишь некоторые из них. Добавление Тарасенко сделает «Вашингтон» претендентом на Кубок Стэнли, как только он присоединится к команде. Скорее всего, он получит шанс в первом звене, или, по крайней мере, большую часть сезона проведет в первых двух звеньях. Он игрок, который проведёт «Кэпиталз» от борьбы за место в плей-офф до места в тройке лучших в столичном дивизионе», — сказано в статье.

Напомним, 31-летний российский хоккеист выступал за «Сент-Луис» с 2013 по 2023 год. В середине сезона-2022/23 он был обменян в «Рейнджерс». По итогам минувшего сезона НХЛ он провёл 69 матчей в регулярном чемпионате, забил 18 голов и оформил 32 ассиста.